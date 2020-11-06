В Прикамье роботы помогут в сельском хозяйстве

Вести сельское хозяйство в Прикамье будут помогать роботы. Первая их партия поступила в Кишертский район на сельхозпредприятие ООО «Спасобардинский». Умные машины должны полностью взять на себя содержание 200 коров. Людмила Комягина, зоотехник ООО «Спасобардинский»: "Если у нас будет стоять два робота, их будет обслуживать один человек-скотник, и слесарь."

В Спасобардинском сегодня возводят новый животноводческий комплекс на 400 голов. Первую очередь, в которой будет содержаться 200 коров, постараются открыть уже в этом году. Инвестиции обязательно окупятся, к тому же есть механизмы получения государственной субсидии.

Сергей Кузнецов, руководитель ООО «Спасобардинский»: "Потом мы будем заявляться в инвестпроект, и уже надеемся какое-то возмещение полученных затрат получить."

В 2020 году «Спасобардинский» получил субсидию в размере 8,5 млн рублей, около четырех миллионов из которых – возмещение затрат на поддержку собственного производства молока. В этом году, по предложению губернатора Дмитрия Махонина, были скорректированы приоритеты государственной поддержки сельского хозяйства. Так, к обычным мерам добавились еще и субсидии для перерабатывающей отрасли.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мощности, которые будут создаваться от переработки сельхозпродукции, по своему мультипликатору, синергии, позволили нам выращивать все больше и больше сельхозпродукции и задействовать те земли, которые сейчас не используются."

Напомним, в 2020 году на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджета Пермского края направлено более 3,5 млрд рублей. Субсидии выделяются на обновление техники, производство молока, закупку удобрений, кредитование, развитие малых хозяйств, а также на страхование. Все это позволит в ближайшие три года дополнительно ввести в севооборот более 20 тысяч гектаров земли и прирасти по производству молока на 12%.