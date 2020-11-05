С 9 ноября болельщики снова смогут посещать матчи профессиональных клубов
Завершился двухнедельный локдаун, связанный с запретом на посещение спортивных мероприятий. Напомним, ограничения на работу со зрителями были введены региональным минспорта 26 октября для снижения темпов распространения коронавируса в Прикамья.
С 9 ноября матчи профессиональных клубов Пермского края смогут проходить в присутствии болельщиков. Их количество будет ограничено - не более 20% от зрительской вместимости объекта.
Также обязательным является ношение средств индивидуальной защиты.В числе ближайших матчей, на которые уже смогут попасть болельщики, игра молодёжной хоккейной команды АК59 с "Дизелистом" из Пензы, а 22 ноября пермский БК "ПАРМА" примет московский ЦСКА. При этом из-за сложной эпидемиологической ситуации региональные турниры по-прежнему будут проводиться без зрителей.
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