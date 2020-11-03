В Губахе работала инклюзивная выставка «Сад поэта. Взаимодействие»
В Губахе стартовал инклюзивный проект «ВОСприятие – мобильная лаборатория арт-медиации». Сюда прибыла передвижная выставка музыкальных арт-объектов «Сад поэта взаимодействие» из музея «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве.
До введения ограничений выставку увидели 70 человек, включая взрослых и детей. Самому пожилому посетителю было 82 года. В музыкально-поэтическую импровизацию вписался каждый.
Дети и взрослые играли на гигантских музыкальных инструментах, пробовали себя в роли композитора – выбирая звуки для того или иного стихотворения Пастернака. Играли в образы и смыслы, прислушивались к своим ощущениям и эмоциям. Высказывались, фантазировали и творили.
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