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4 ноября пермская телебашня засияет праздничной подсветкой
4 ноября пермская телебашня засияет праздничной подсветкой. Как сообщили в пермском филиале РТРС, российский триколор в сопровождении патриотических световых образов станет основной темой подсветки пермской телебашни в День народного единства 4 ноября с 19:00 до 23:00.
Праздничная иллюминация также украсит телебашни в: Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Грозном, Ростове, Саранске, Нижнем Новгороде, Туле, Великом Новгороде, Кызыле, Воронеже, Рязани, Пензе, Нальчике и других городах.
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