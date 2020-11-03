В Кировском районе открылась новая экологическая тропа
Лесная библиотека о культуре и быте древних народов Прикамья раскинулась на новой экологической тропе в Кировском районе. Экотропа включает 11 остановок, оборудованы специальные места для отдыха. Так выглядели жилища, в которых примерно 7-8 тысяч лет назад в Прикамье селились древние люди - в основном женщины, старики и дети, мужчины большую часть времени проводили на охоте. Лесная библиотека о культуре и быте древних народов Прикамья раскинулась на новой экологической тропе в Кировском районе.
На информационных стендах - цитаты из романов знаменитого пермского писателя Алексея Иванова, они помогают ещё больше погрузиться в быт древних народов Уральской тайги.
А вот большой пестрый дятел. Их, говорят лесничие, здесь сразу несколько видов. Экологическая тропа включает в себя 11 остановок, оборудованы специальные места для отдыха. В Мотовилихинском лесничестве раскинулась экологическая тропа «В гостях у Липанюшки».Здесь произрастает редкий для нашего города широколиственный липовый лес, в котором можно встретить деревья с вековой историей.
Срезу этой липы больше 200 лет. Она и метеорит повидала, и северное сияние, даже землетрясение в Перми пережила. Послушать пение щеглов, зябликов и корольков. Протяжённость круговой тропы составляет 5 км. В разных частях леса имеются места для отдыха, детские и спортивные площадки.
Медовая остановка - здесь даже можно наглядно посмотреть где живут пчёлы. Но бояться не стоит, насекомых там нет, это всего лишь часть экспозиции.
В Верхнекурьинском лесничестве микрорайона Пролетарский рядом с парком «Оранжевое лето» скоро появится новая детская игровая площадка. Всего в городских лесах Перми создано 20 экотроп. Все они открыты для посещений.
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