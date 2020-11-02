«Поехали!» Главной темой ледового городка станет космос

В минувшие выходные в Перми начались подготовительные работы для установки главной новогодней ёлки. Она, как и в прошлом году, будет размещаться на территории обновлённого 68-го квартала городской эспланады, прилегающем к Законодательному собранию.

Высота искусственной ели составит 30 метров, а оформление создано по уникальному дизайн-проекту, разработанному в Перми. Ель имеет 12 сегментов-ярусов, покрытых хвоей, что визуально приближает ее к натуральной. Световая часть исполнена с помощью независимых модулей, что дает возможность безграничных решений иллюминации и проведения световых представлений. Световой орнамент будет выложен из гирлянд и 140 светящихся шаров. Ёлку украсит «звезда» с подсветкой.

В ближайшие дни рабочим предстоит оградить место установки ели, произвести разметку и приступить к сборке каркаса. Полностью работы завершатся к 27 ноября.

В конце месяца на эспланаде планируют начать строительство ледового городка. Основная тема новогоднего комплекса в этом году - космос. Здесь появятся такие объекты, как «Молебка», ледовое панно «Поехали», объект для фотографирования «Белка и Стрелка», горки «Байконур», «Отроки во вселенной», «Трава у дома», «Международная космическая станция» и «Марсианский сад».