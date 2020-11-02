Жители Пермского края могу пройти «Большой этнографический диктант» онлайн
С 3 по 8 ноября во всех регионах России и за рубежом пройдет V Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Его участниками могут стать жители нашей страны и зарубежных государств.
Акция направлена на укрепление межнационального мира и гармонизацию межэтнических отношений.
. Участников диктанта ждут 30 вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих в России. Задания делятся на два блока: 20 вопросов - всероссийского уровня и 10 - регионального, уникальных для каждого субъекта. На выполнение задания выделяется 45 минут, максимальная сумма баллов - 100.
В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Итоги диктанта подведут ко Дню Конституции России 12 декабря текущего года.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
ВГТРК запускает медиаплатформу «Смотрим»
Осенний сезон лектория «Учёные – детям» открывается в режиме онлайн
В Перми выберут лучшего водителя такси
В Прикамье открыли новые площадки для тренировок и сдачи нормативов ГТО
Пермяков приглашают на выставку «Митьков»
«Позвони учителю»: студенты запустили флешмоб благодарности
Возможна ли бесплатная публикация в журналах ВАК?
Большая книжная ярмарка переносится на конец декабря
В Кунгуре прошел фестиваль ГТО «Спорт для всех!»
Премьера на телеканале «Россия» - многосерийная драма «Зови меня мамой»
Добавить комментарий: