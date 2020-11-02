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Жители Пермского края могу пройти «Большой этнографический диктант» онлайн →
ВГТРК запускает медиаплатформу «Смотрим»
Зрителям "Смотрим" доступен в виде мобильных приложений или сайта. Платформа включает онлайн-кинотеатр, цифровой приемник для телевизионного и радиоэфира, а также информационный портал. Для полного доступа к контенту достаточно бесплатной регистрации.
В "Смотрим" есть всё - от исторических драм до политических ток-шоу, от репортажей со всего мира и музыкальных радиопрограмм до мультфильмов и юмора. Сервис позволяет, не переключаясь между разными приложениями и сайтами, узнать последние новости на "России 24", послушать аналитическую программу на "Вести FM" или отдохнуть с сериалом на "России 1".
В "Смотрим" можно не только смотреть, но и читать. Раздел "Вести" - это круглосуточный информационный портал с оперативными новостями, многие из которых дополнены эксклюзивными видео от корреспондентов ВГТРК. Есть в приложении и аудиоконтент. Помимо прямого эфира радиостанций здесь можно найти подборки авторских программ-подкастов.
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