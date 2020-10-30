Осенний сезон лектория «Учёные – детям» открывается в режиме онлайн

Пермский краеведческий музей открывает осенний сезон лектория «Учёные – детям» в режиме онлайн. Впервые лекции будут читать на русском и английском языках. Учёные из разных стран и научных институтов поделятся результатами исследований и расскажут об актуальных задачах, которые стоят перед палеонтологами. Новый формат «двойного лектория» позволяет не только встретиться с экспертами, но и «подтянуть» знания иностранного языка.

Откроется сезон в ближайшую субботу, 31 октября. Профессор Опольского университета (Польша) Елена Языкова представит героев легенд и мифов, одну из самых загадочных групп ископаемых – аммониты, а Джон Ягт из Музея естественной истории Маастрихта (Нидерланды) расскажет о морских ежах, представляющих собой группу так называемых «замаскированных животных». Участие в лектории бесплатное, но по обязательной регистрации, которую можно пройти в группе Музея пермских древностей «ВКонтакте» и на сайте Пермского краеведческого музея.