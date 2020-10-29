В Перми выберут лучшего водителя такси
В Перми сегодня пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси». Среди организаторов - минтранс России и ГИБДД. В списке испытаний есть теоретическая часть, но самой зрелищной станет часть вождения. Одно из заданий - провезти по маршруту стакан с водой, установленный на крыше. Победитель будет защищать честь региона на финальных соревнованиях в Сочи.
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