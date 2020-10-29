В Перми выберут лучшего водителя такси

В Перми расположена самая длинная улица в России. Сегодня это официально признает сервис Яндекс.Карты. Здесь представили полное исследование улиц страны. Как выяснилось, самая длинная находится в Перми - это Восточный обход города, его протяженность 22 километра 600 метров. Самая короткая - в Ростове-на-Дону: длина переулка Титова всего 30 метров. Аналитики ресурса нашли и другие любопытные подробности о пермских улицах. Например, их суммарная длина - тысяча двести километров. А 356 улиц, имеют уникальные названия, которые не встречаются в других городах–миллионниках.