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← Пермяков приглашают на выставку «Митьков»

В Прикамье открыли новые площадки для тренировок и сдачи нормативов ГТО

ГТО шагает по Прикамью. Новые площадки для тренировок и сдачи нормативов комплекса в эти дни испытывают в поселке Комсомольский, что под Кунгуром и в ЗАТО Звездный. На очереди Верещагино, Оханск, Усть-Кишерть и Юрла. Тренажерный зал под открытым небом. На площадке новые снаряды для укрепления мышц живота, спины, ног и рук. Здесь жители посёлка Комсомольский смогут не только поддерживать форму, но и подготовиться к сдаче норм ГТО.
Это не просто тренажёрная площадка, а почти целый стадион. Здесь есть сектор для прыжков в длину, можно заниматься легкой атлетикой. Во время пандемии такие площадки нужны как никогда. Здесь проще соблюдать социальную дистанцию, да и физкультура на свежем воздухе пойдёт на пользу иммунитету.
Вход на площадку свободный. Одновременно на тренажёрах могут заниматься до 30 человек.
Павел Габов, заместитель директора по учебно-спортивной работе «Центра дополнительного образования детей» Кунгурского района: "Кольца, брусья. Что важно - для людей с ограниченными возможностями здоровья есть тренажеры. Занимаются здесь от мала до велика. Доступно всем". А это уже посёлок Звездный. Небольшая разминка, упражнения для разогрева мышц. На новой площадке Аня первая сдаёт нормы ГТО. В следующем году она планирует поступать в университет. Золотой значок даст ей дополнительные баллы к ЕГЭ.
Анна Максимова: "Сейчас я буду сдавать бег два километра и прыжки. Здесь лучше заниматься, чем в залах. Здесь свежий воздух".
Кардиотренажер с нагрузочным механизмом, силовой для комбинированного жима на верхнюю и нижнюю часть тела, перекладины, брусья, велостеп. Всего комплекс включает в себя 14 тренажеров. Александр Швецов, глава ЗАТО Звёздный: "Благодаря национальному проекту «Демография» мы в Звездном получили новый объект для сдачи норм ГТО. Этот объект находится в центре, обладает максимальной доступностью".
Уличные тренажеры появились и в Кудымкаре, Красновишерске, Горнозаводске. К открытию готовятся площадки в Верещагино, Оханске и селе Усть-Кишерть. В Юрле продолжается монтаж оборудования. Спорт должен быть доступен всем.

Метки: Спорт, Общество, Здоровье

Опубликовано: 29.10.2020 в 11:50 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Пермяков приглашают на выставку «Митьков»

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