Пермяков приглашают на выставку «Митьков»
Центральный выставочный зал сообщает, что профильный департамент разрешил им пускать посетителей, но не более 10 человек одновременно и при соблюдении всех правил эпидбезопасности. В Центральном выставочном зале сейчас демонстрируется выставка знаменитых Митьков под символичным названием "Искусству быть". Она открылась за два дня до того, как на вынужденные каникулы ушли все муниципальные и краевые театры, библиотеки и музеи.
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