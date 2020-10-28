Пермяков приглашают на выставку «Митьков»

Центральный выставочный зал сообщает, что профильный департамент разрешил им пускать посетителей, но не более 10 человек одновременно и при соблюдении всех правил эпидбезопасности. В Центральном выставочном зале сейчас демонстрируется выставка знаменитых Митьков под символичным названием "Искусству быть". Она открылась за два дня до того, как на вынужденные каникулы ушли все муниципальные и краевые театры, библиотеки и музеи.