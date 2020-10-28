«Позвони учителю»: студенты запустили флешмоб благодарности
Студенты Пермского института железнодорожного транспорта провели флешмоб «Позвони учителю». Ребята пожелали своим преподавателям здоровья и поблагодарили их за работу.
По мнению инициативной группы, во время дистанта, который по большей части сохраняется в вузе с весны, исчезла эмоциональная связь между педагогом и учеником. Восполнить потерю предполагается через такие вот короткие душевные разговоры.
Некоторые из преподавателей поначалу восприняли затею ребят как шутку. Но узнав всю серьезность намерений, остались довольны.
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