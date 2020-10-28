Возможна ли бесплатная публикация в журналах ВАК?

Публикации в журналах особенно важны, если вы планируете карьеру в академической среде или поступаете в магистратуру и аспирантуру. Актуальность публикаций увеличивается при поступлении на обучение за рубеж.

Для российского аспиранта это и вовсе необходимость для выхода на защиту диссертации. При этом требуется две или три публикации в журналах из списка Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в зависимости от специальности.

Можно ли бесплатно опубликоваться в журнале ВАК

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) публикует список престижных журналов. Найти его можно на официальном сайте в рекомендациях. Обновление сведений происходит ежегодно, поэтому нужно следить за обновлениями. Выбирать журнал требуется в соответствии со своей специальностью. В ином случае публикацию могут не засчитать.

Отфильтровав подходящее издаание, необходимо ознакомиться с сайтом каждого отобранного журнала. Рекомендуется обращать внимание на те варианты, которые выпускаются непосредственно вашим высшим учебным заведением. Не запрещается публиковаться и в других.

Некоторые журналы запрашивают оплату для компенсирования расходов на издание и полиграфию. Это не является запрещенным. Если бюджет ограничен, то можно рассмотреть бесплатные способы.

Многие журналы публикуют статьи студентам, аспирантам и кандидатам наук на бесплатной основе. Реализуется это благодаря стороннему инвестированию. Если подающие заявки авторы являются профессорами или докторами наук, то издания с удовольствием публикуют безвозмездно их статьи.

Издатель заинтересован в этом для поддержания собственного имиджа. Таким авторам иногда даже выплачивается гонорар. Премирование авторов производится в некоторых случаях и в самих образовательных учреждениях. Особенно по публикациям в иностранных изданиях.

Все это не исключает самостоятельных расходов авторов. Например, за услугу по переводу текста на иностранный язык или за профессиональную помощь издательства в опубликовании статьи ВАК. Последнее значительно упрощает процедуру подачи заявки. Вы можете опубликоваться при содействии издательства по любым научным направлениям. Это исключает риск получения отказа, сокращает срок ожидания ответа от редакционной коллегии.

Процесс подачи заявки на бесплатную публикацию

Помните, что этические принципы запрещают одновременно подавать заявку по одной и той же статье сразу в несколько журналов. Поэтому следует внимательно отнестись к выбору издания.

На что обратить внимание при выборе:

описание к журналу от редколлегии, интересуемые их тематики (возможно, здесь же обнаружится объявление о скором выходе тематического издания, для выпуска которого у вас имеется подходящая работа);

периодичность выхода - чем она чаще, тем больше шансов на попадание в журнал и скорое включение статьи в один из номеров;

содержание статей и их уровень (можно прочитать их онлайн при наличии доступа или скачать для ознакомления);

отзывы знакомых людей о сотрудничестве с конкретным журналом;

включение журнала в иные базы (например, международная база Scopus говорит о высоком «статусе» журнала и серьезных требованиях к публикациям).

Все это позволит заранее оценить ваши шансы на попадание в журнал и избежать простоя по времени в ожидании ответа. Процесс подачи прошения о публикации в разных журналах не отличается.

После регистрации заявки и ее попадании на заседании редколлегии принимается решение о необходимости отправки статьи рецензентам. После ознакомления с текстом они выдают рекомендации по внесению корректировок или об отказе автору. Если автор решил отправить запрос в другое издание после одобрения его кандидатуры, следует отозвать предыдущий.