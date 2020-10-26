Большая книжная ярмарка переносится на конец декабря
Большая книжная ярмарка, которая должна была открыться на Заводе Шпагина на этой неделе, перенесена. Участвовать в ярмарке собирались центральные и региональные издательства России. Предположительно, ярмарка состоится перед самым Новым годом, с 24 по 27 декабря, одновременно с фестивалем подарков.
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