В Кунгуре прошел фестиваль ГТО «Спорт для всех!»

В Кунгуре состоялся фестиваль ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья - «Спорт для всех»! Попробовать свои силы в сдаче нормативов, в физкультурно-оздоровительный комплекс собралось около 40 участников от 9 до 55 лет со всего Кунгурского района.Любовь Лепехина, начальник отдела спорта Управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации Кунгура: "В связи с пандемией мы сделали 5 этапов разделив наше количество участников по определённым группам. У нас соответственно 7 участников на одном этапе, они соблюдая все санитарные нормы переходят на другой этап, смотрят чтобы не было других участников скопления. То есть таким образом мы рассредоточили наших участников в спортивном

зале."Испытания комплекса ГТО для людей с ОВЗ стали доступны только с 2019 года. Так же, как в общей квалификации, они разделены по полу, возрасту, виду физической активности; имеют три знака отличия. Но из-за нарушений здоровья некоторые нормативы изменены. К примеру: испытания на гибкость, это наклоны вперёд, люди с ОВЗ выполняют сидя. Вместо метания снаряда, бросают мячом в цель пытаясь заработать больше очков. Если этот норматив сдаёт слабовидящий человек, то судья после каждого броска озвучивает - попал он или нет.

Светлана Тунева, руководитель центра тестирования комплекса ГТО г. Кунгур: "У участников горят глаза! Они на столько впечатлены, что именно для них открылся комплекс, это новое направление! Они готовы выполнять всё - только дайте

возможность."Развитие и поддержка адаптивного спорта одна из приоритетных задач нашего государства. Утверждение нормативов ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья - дополнительный стимул к занятиям спортом и социальной адаптации.

Центров тестирования ГТО в Прикамье - 47. И в каждом из них можно сдать этот физкультурно-спортивный комплекс. Только этой осенью испытания в Пермском крае прошли более 1000 жителей и более половины из них получили знаки отличия. Всю подробную информацию о нормативах ГТО, времени и месте сдачи можно узнать на сайте www.gto59.ru