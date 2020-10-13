Ах, эта плитка пела и плясала...
Велосипедист из Перми Сергей Балмашев записал ВКонтакте видеоролик с "музыкальной" набережной. Он проехался на своем байке по променадной части вдоль воды под Коммунальным мостом, чтобы записать звук, издаваемый недавно уложенной плиткой. "Запела" плитка на так называемой второй очереди пешеходной зоны, благоустройство которой должны закончить в ноябре этого года. Так, во всяком случае, заявлено на информационном стенде МКУ «Пермблагоустройство».
Кстати, догадаться о том, кто повредил покрытие, несложно. Плитки не просто шатаются, многие из них треснули и разломились. И вовсе не из-за велосипедов. Частые гости набережной говорят, что не раз видели, как многотонные самосвалы срезали путь по пешеходной части набережной.
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