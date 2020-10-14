В Прикамье вышел в свет уникальный аудиосборник пермских народных сказок
В Пермском крае выпущен аудиосборник аутентичного местного фольклора «Пермские сказки». В нем собраны 26 сказок, присказок, небылиц и быличек. Инициатива по созданию проекта принадлежит продюсерскому центру «KAMWApro». Идея была поддержана Министерством культуры Пермского края благодаря региональной программе «Возрождение исторической памяти».
Как отмечают создатели «Пермских сказок», работа над сборником заняла чуть больше трех месяцев. Творческая группа изучила множество материалов, записанных фольклористами в разных районах Пермского края: Соликамском, Кишертском, Суксунском, Октябрьском, Бардымском, Очерском, Чердынском, Добрянском, Чернушинском, Еловском и Коми-Пермяцком округе.
"Мы в течение месяца изучали множество материалов, которые нам отправили. Это были и тексты, и видео, и диктофонные записи бабушек, дедушек и разных сказителей из разных уголков Пермского края. Мы старались подбирать тексты, в которых есть местные слова, характерные для нашего края, произношение, какие-то социально-бытовые реалии", - рассказала ТАСС инициатор и диктор проекта Аника Жунева.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Ах, эта плитка пела и плясала...
К 300-летию Перми снимут анимационный фильм «Приключения в мире Пермского периода»
Администрация Перми представила проект нового корпуса гимназии №17
На ул. Ленина замечена лиса
Телеканал «Россия» представил первый тизер нового остросюжетного сериала «Бомба»
Пермяки смогут наблюдать Парад планет
В России отмечают День Интернета
В Ныробе замечен медведь
Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект телеканала «Россия»
«Закрытый сезон»: Самая актуальная премьера осени на телеканале «Россия»
Добавить комментарий: