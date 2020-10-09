Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Администрация Перми представила проект нового корпуса гимназии №17

К 300-летию Перми снимут анимационный фильм «Приключения в мире Пермского периода»

Компания "РосТелеКино" при поддержке Министерства культуры РФ приступили к производству анимационного фильма "Приключения в мире Пермского периода". Автор идеи и продюсер - наш земляк Олег Урушев, режиссер и художник - Сергей Алибеков.
По сюжету, главные герои - Маруся и Платон - с помощью музейного кота перемещаются в Пермский период. Так авторы решили познакомить первоклашек с древним миром. Одним из главных героев мультфильма станет Эстемменозух, который прогуляется по улицам современной Перми. Также героями фильма будут Ивантозавр и Метродон. Кроме того, будут воссозданы красоты древней реки Чусовая. Анимационный фильм авторы готовят к 300-летию Перми.

Метки: Кино, СМИ, Культура, в Пермском крае

Опубликовано: 09.10.2020 в 11:40 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Администрация Перми представила проект нового корпуса гимназии №17

На ул. Ленина замечена лиса

Телеканал «Россия» представил первый тизер нового остросюжетного сериала «Бомба»

Пермяки смогут наблюдать Парад планет

В России отмечают День Интернета

В Ныробе замечен медведь

Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект телеканала «Россия»

«Закрытый сезон»: Самая актуальная премьера осени на телеканале «Россия»

СЕРИАЛЫ НОВОГО СЕЗОНА ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ»

В Перми состоялся автопробег ретроавтомобилей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Администрация Перми представила проект нового корпуса гимназии №17

Обратите внимание

в Перми

«Бабочка», «Мать и дочь», «Ангел» и «День рождения»: улицы Перми украсили 4 мини-скульптуры
В Перми во второй раз прошел фестиваль городской мини-скульптуры #ПМЖПЕРМЬ 2020. Основная идея фестиваля мини-скульптуры состоит в том, чтобы наполнить городскую среду недорогими и не требующими сложных согласований объектами, которые разместятся в публичных пространствах, на улицах города, внутри общественных зданий. В этом году в рамках фестиваля на улицах городах появились четыре новых мини-скульптуры из металла, бетона или камня высотой не более 35 см. Объекты под названием «Бабочка», «Мать и дочь», «Ангел» и «День рождения» жители и гости Перми могут увидеть около Театра-Театра, на пермской набережной и перед гостиницей «Урал».
09.10.2020 в 11:00

Метки: Культура, в Перми

Администрация Перми представила проект нового корпуса гимназии №17
Новое четырехэтажное здание на улице Ленина будет состоять из двух блоков и будет рассчитано на 550 школьников. Общая площадь нового корпуса составит 10573 кв. метров. Новый корпус гимназии №17 будет связан с существующим зданием с помощью переходов, расположенных на уровне 2-го этажа. В здании появятся мастерские, кабинеты робототехники, информатики, лаборантские, библиотека и медиатека, спортивный и актовый залы. Аукцион на проведение строительно-монтажных работ планируется разместить в ноябре.
08.10.2020 в 11:52

Метки: Образование, в Перми, Культура

В Перми полиция поймала закладчика в первый день его «подработки»
В конце сентября 21- летний житель Перми устроился на работу закладчиком в интернет-магазин. После прохождения тестовых заданий «работодатель» предложил ему полноценную деятельность: забрать крупную партию запрещенных веществ и, в дальнейшем, разложить ее по тайникам в разовых дозах. Юноша был задержан стражами порядка при выходе из леса, недалеко от улицы Сысольской, где он забрал наркотики. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого 10 свертков в синей изоленте. В каждом по 0,5 граммов наркотика, в быту именуемом как «соль». Закладчик признался, что занялся противоправной деятельностью от нехватки средств на проживание. В отношении кладмена возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
08.10.2020 в 10:35

Метки: Преступления, в Перми

В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации от гриппа
Мобильные пункты вакцинации от гриппа сегодня будут работать у ТЦ «Кит» с 12.00 до 16.00, на улице Крупской, 79а, у ТЦ «Астраханский», на улице Маршала Рыбалко, 41а, с 12.00 до 18.00; в общественном центре м/р Светлый, на Рабочей 19. Привиться отечественной вакциной «Совигрипп» можно совершенно бесплатно. Список мобильных пунктов и время работы можно найти на сайте Роспотребнадзора.
07.10.2020 в 13:05

Метки: Общество, Здоровье, в Перми, Официально

По факту ЧП на детской площадке возбуждено уголовное дело
В число тех, кто может нести ответственность за трагедию с 9-летним ребенком, может попасть администрация Мотовилихинского района Перми, а также управляющая компания или ТСЖ. ЧП на детской площадке произошло еще 27 сентября, все это время за жизнь ребенка боролись врачи, однако накануне ребенка не стало.
07.10.2020 в 09:30

Метки: Происшествия, Преступления, в Перми, Общество

В России

В Перми находится самая длинная улица России
В Перми расположена самая длинная улица в России. Сегодня это официально признает сервис Яндекс.Карты. Здесь представили полное исследование улиц страны. Как выяснилось, самая длинная находится в Перми - это Восточный обход города, его протяженность 22 километра 600 метров. Самая короткая - в Ростове-на-Дону: длина переулка Титова всего 30 метров. Аналитики ресурса нашли и другие любопытные подробности о пермских улицах. Например, их суммарная длина - тысяча двести километров. А 356 улиц, имеют уникальные названия, которые не встречаются в других городах–миллионниках.
08.10.2020 в 12:05

Метки: Общество, В России, Интернет

Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов
Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел встречу с 20 губернаторами, которые были избраны в единый день голосования, 13 сентября. В совещании принял участие и глава Пермского края Дмитрий Махонин. Владимир Путин обратил особое внимание на восстановление экономики, пострадавшей от пандемии, и на продолжение борьбы с коронавирусом.
25.09.2020 в 09:05

Метки: Власть, Общество, В России

В Перми стартовала Всероссийская олимпиада школьников
В этом учебном году первый этап олимпиады – школьный – проводится с 21 сентября по 31 октября для обучающихся с 5-го по 11-й класс по общеобразовательным предметам, а также для учеников 4 класса по русскому языку и математике.
21.09.2020 в 17:53

Метки: Образование, В России

СЕРИАЛЫ НОВОГО СЕЗОНА ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ»
В новом телевизионном сезоне телеканал
21.09.2020 в 17:00

Метки: Кино, СМИ, В России

«Золотая шайба»: в Перми определился победитель Суперфинала
В Перми определился победитель Суперфинала Всероссийских соревнований на призы клуба юных хоккеистов
17.09.2020 в 18:19

Метки: Спорт, в Пермском крае, В России

Лента новостей RSS каналы

Большое прибавление: в сентябре в Перми родилось более тысячи детейБольшое прибавление: в сентябре в Перми родилось более тысячи детей

К 300-летию Перми снимут анимационный фильм «Приключения в мире Пермского периода»К 300-летию Перми снимут анимационный фильм «Приключения в мире Пермского периода»

«Бабочка», «Мать и дочь», «Ангел» и «День рождения»: улицы Перми украсили 4 мини-скульптуры«Бабочка», «Мать и дочь», «Ангел» и «День рождения»: улицы Перми украсили 4 мини-скульптуры

Это не день святого Патрика: пермяков напугали зелёные рекиЭто не день святого Патрика: пермяков напугали зелёные реки

Коронавирус выявлен в 64 школах Пермского края Коронавирус выявлен в 64 школах Пермского края

Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского краяДмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края

Бабье лето возвращается? В пятницу в Прикамье значительно потеплеетБабье лето возвращается? В пятницу в Прикамье значительно потеплеет

За сутки в Пермском крае выявлено 95 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Пермском крае выявлено 95 новых случаев коронавируса

Краевой Минздрав через суд обязали обеспечить детей жизненно важным препаратом «Спинраза»Краевой Минздрав через суд обязали обеспечить детей жизненно важным препаратом «Спинраза»

В шести филиалах МФЦ установили криптокабины для оформления загранпаспортов нового поколенияВ шести филиалах МФЦ установили криптокабины для оформления загранпаспортов нового поколения

Пропавший в Перми 14-летний подросток найден погибшимПропавший в Перми 14-летний подросток найден погибшим

В Перми находится самая длинная улица РоссииВ Перми находится самая длинная улица России

Администрация Перми представила проект нового корпуса гимназии №17Администрация Перми представила проект нового корпуса гимназии №17

Кредит под залог: финансовый инструмент для решения проблемКредит под залог: финансовый инструмент для решения проблем

В Перми полиция поймала закладчика в первый день его «подработки»В Перми полиция поймала закладчика в первый день его «подработки»

Дмитрий Махонин официальо вступил в должность губернатора Пермского краяДмитрий Махонин официальо вступил в должность губернатора Пермского края

В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации от гриппаВ Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации от гриппа

Пермяков приглашают на городские ярмарки Пермяков приглашают на городские ярмарки

В Перми 14 человек спасено на пожаре в жилом домеВ Перми 14 человек спасено на пожаре в жилом доме

Запчасти для ФольксвагенаЗапчасти для Фольксвагена

Пермский институт культуры переходит на дистанционное обучениеПермский институт культуры переходит на дистанционное обучение

Сегодня Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского краяСегодня Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края

Красота и практичность женской куртки бомберКрасота и практичность женской куртки бомбер

В Прикамье поступило еще 314 тысяч доз вакцины от гриппаВ Прикамье поступило еще 314 тысяч доз вакцины от гриппа

По факту ЧП на детской площадке возбуждено уголовное делоПо факту ЧП на детской площадке возбуждено уголовное дело

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную