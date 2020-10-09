К 300-летию Перми снимут анимационный фильм «Приключения в мире Пермского периода»
Компания "РосТелеКино" при поддержке Министерства культуры РФ приступили к производству анимационного фильма "Приключения в мире Пермского периода". Автор идеи и продюсер - наш земляк Олег Урушев, режиссер и художник - Сергей Алибеков.
По сюжету, главные герои - Маруся и Платон - с помощью музейного кота перемещаются в Пермский период. Так авторы решили познакомить первоклашек с древним миром. Одним из главных героев мультфильма станет Эстемменозух, который прогуляется по улицам современной Перми. Также героями фильма будут Ивантозавр и Метродон. Кроме того, будут воссозданы красоты древней реки Чусовая. Анимационный фильм авторы готовят к 300-летию Перми.
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