Администрация Перми представила проект нового корпуса гимназии №17
Администрация Перми представила проект нового корпуса гимназии №17. Новое четырехэтажное здание на улице Ленина будет состоять из двух блоков и будет рассчитано на 550 школьников. Общая площадь нового корпуса составит 10573 кв. метров.
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, в блоке «А» на первом этаже планируется разместить вестибюль с гардеробом, мастерскую труда для мальчиков, кабинет кройки и шитья, а также кабинет кулинарии для девочек. Здесь же должны появиться помещения медицинского блока, библиотека с читальным залом и столовая.
На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Также на втором будут размещены кабинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем этаже – кабинет информатики. На четвёртом этаже также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.
Блок «Б» будет предназначен для развития спортивной жизни гимназии. Здесь будут построены универсальный спортивный зал и малый спортивный зал, снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми.
Сообщение между двумя корпусами гимназии №17 будет организовано с помощью переходов, расположенных на уровне 2-го этажа.
Как сообщалось ранее, городские власти намерены построить новый корпус гимназии №17. Проект нового корпуса уже разработан, в данный момент на земельном участке проводятся археологические исследования в рамках заключенного контракта с ООО «Экспедиция». После проведения этих работ будет запрашиваться разрешение на строительство, после этого состоится размещение конкурсной документации по выбору подрядчика для строительства нового корпуса гимназии №17. Аукцион на проведение строительно-монтажных работ планируется разместить в ноябре.
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