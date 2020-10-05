На ул. Ленина замечена лиса
Лисы в Перми теперь встречаются практически в центре города. В минувшие выходные зверь был замечен на улице Ленина. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях и опубликовали видео.
Ранее пермяки уже видели лису на городской набережной. Горожане сообщили, что возможно это та же самая лиса. Прямо на газонах возле Камы она ловила мышей, чем сильно забавляла гуляющих здесь детей. Людей лиса не боится, как будто не замечает.
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