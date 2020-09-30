В России отмечают День интернета. Крупнейший на Урале провайдер, компания "Ростелеком", подсчитал, как часто абоненты пользуются домашним интернетом (проводным или через Wi-Fi) и сколько при этом используют трафика.

Цифры получились колоссальными- с сентября прошлого года по нынешний- почти 2, 5 миллиона терабайт. Пиковые показатели пришлись на весенние месяцы, в период самоизоляции- марте и апреле- использование всемирной сети увеличилось на 20-40%.

Пользоваться высокоскоростным интернетом абоненты могут благодаря активному строительству оптики. Только в этом году на территории Пермского края специалисты компании протянули 1028 километров оптоволокна.

Потребление интернета настолько плотно вошло в жизнь, что по объемам трафика можно проследить занятость и распорядок дня среднестатистического пермяка. Мониторинг показал, что просыпается условный пользователь в 6 утра, пролистывает социальные сети, постепенно переходит к просмотру электронной почты и браузингу на рабочем месте. К вечеру трафик растет рекордными темпами.