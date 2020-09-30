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В Ныробе замечен медведь

Звери приходят к людям - и это может быть небезопасно. В социальных сетях появилось видео, как по Ныробу бежит довольно крупный медведь. Авторы ролика написали, что сняли зверя в ночь с 26 на 27 сентября. Косолапый скорее всего свернул к ближайшей мусорной свалке, так как к людям медведи выходят в поисках пропитания.


Опубликовано: 30.09.2020 в 14:45 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект телеканала «Россия»

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