В Ныробе замечен медведь
Звери приходят к людям - и это может быть небезопасно. В социальных сетях появилось видео, как по Ныробу бежит довольно крупный медведь. Авторы ролика написали, что сняли зверя в ночь с 26 на 27 сентября. Косолапый скорее всего свернул к ближайшей мусорной свалке, так как к людям медведи выходят в поисках пропитания.
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