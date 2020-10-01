Пермяки смогут наблюдать Парад планет
Пермяки смогут наблюдать Парад планет. Это красивейшее событие, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются более или менее близко друг к другу и «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°. При ясной погоде в ночном небе с помощью бинокля или телескопа можно будет наблюдать Юпитер, Сатурн, Марс и полную Луну.
Пережить встречу со Вселенной всех желающих приглашает Пермский астроклуб «Телескоп». Астрономическое наблюдение состоится с 21.00 до 22.30 по адресу: Лядовская, 127 (микрорайон Запруд). Участие - платное, при себе необходимо иметь медицинскую маску, теплую одежду и хорошее настроение.
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