Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект телеканала «Россия»
Проект телеканала «Россия» станет первым российским документальным фильмом на Netflix. Фильм «Кресты» будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия).
Картина «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей. В «Крестах» отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.
Документальный фильм «Кресты» появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире.
Производство: студия «Остров»
Продюсеры: Сергей Мирошниченко (студия «Остров»), Мария Финкельштейн («ТК «Россия»)
Авторы сценария: Сергей Мирошниченко, Елизавета Конякина
Режиссер: Ангелина Голикова
Оператор-постановщик: Юрий Ермолин
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