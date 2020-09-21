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← СЕРИАЛЫ НОВОГО СЕЗОНА ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ»

«Закрытый сезон»: Самая актуальная премьера осени на телеканале «Россия»

С 21 сентября в 21:20 на телеканале «Россия» начинается показ остросюжетной мелодрамы «Закрытый сезон», события которой разворачиваются во время эпидемии в маленьком курортном городе на берегу Черного моря.
Пляжи, чистый воздух и лазурное море – сюда на отдых съезжаются семьи с детьми, влюбленные пары и шумные компании. Местные жители заранее готовятся к началу сезона. Для них это лучшее время для заработка. Но размеренная жизнь прерывается чередой необъяснимых смертей, а врачи не в силах установить причину. Из столицы прибывает опытный эпидемиолог Евгений Левин (Кирилл Гребенщиков). Ему предстоит разыскать нулевого пациента и не допустить распространения заражения. Первым делом врач требует закрыть город, что вызывает протесты у населения и срывает планы местного авторитета Глеба Валентиновича (Петр Баранчеев) и его друзей-бизнесменов. Глеб пытается противостоять специалисту. Но самый влиятельный человек Светломорска не знает одного: Евгений Левин – человек из прошлой жизни его жены Кати (Дарья Урсуляк). Именно из-за Евгения Катя несколько лет назад сбежала из столицы…
Кирилл Гребенщиков рассказал, чем его привлек проект: «В Левине есть то, что меня всегда привлекает в персонаже: у него интересная профессия и интеллект. Врач-эпидемиолог, преданный своей работе. Сила его – в абсолютной убежденности в своей правоте, и в этом же его слабость. В каждый момент он может совершить ошибку и пожертвовать тем, что ему дорого. И, конечно, противостояние двух главных персонажей, Евгения и Глеба – очень интересный конфликт. Оба сильные люди, за каждым – своя правда. Когда я только знакомился со сценарием, он меня захватил, не оторвался, пока не дочитал до конца. Очень узнаваемые, яркие персонажи и мощная история личных взаимоотношений! В фильме нет ни одного случайного кадра, движения, слова: все очень точно выстроено и прекрасно снято».
Петр Баранчеев поделился: «Мойгерой Глеб – теневой хозяин города, явно умеет обходить закон, авторитет, которого в этом городе боятся все.Не зря его команда при нем умолкает. Но он человек, и в нем есть неравнодушие к людям. Когда к нему приходит понимание, что происходит, он не бежит от карантина, как крыса с корабля. В нем есть какая-то романтическая струна, для него женаКатя –свет иной жизни, высокой и недоступной. В общем, интересно все разворачивается на фоне охоты за вирусом, которая сама по себе – чистый медицинский детектив».
Важно отметить, что сериал «Закрытый сезон» буквально предугадал начавшуюся пандемию COVID-19. Фильм снимали осенью прошлого года, когда о коронавирусе еще никто не слышал. Но создателям проекта удалось предсказать события, которые вскоре стали реальностью: карантин, блокпосты, масочный режим, требования о соблюдении дистанции, мытье рук... «Бывают такие мистические вещи, когда ты что-то напишешь, и это реализуется, – рассказала автор сценария Алена Званцова. – Любая эпидемия – это экстремальные обстоятельства, которые заставляют что-то переосмысливать в своей жизни».
Кирилл Гребенщиков тоже удивлен совпадением с реальной жизнью: «Меня поражает «Закрытый сезон». Если б я смотрел его сейчас как зритель, я бы не поверил, что его снимали год назад. Такое ощущение, что он был снят по горячим следам, под заказ про COVID-19. В первой же серии есть реплики персонажей, которые мы все потом слышали: «Да нет никакой болезни!». Вот это совпадение меня просто поразило».
Актер Петр Баранчеев продолжил: «Мы снимали и даже не догадывались, что вскоре грянет эта пандемия, самый большой шухер на весь мир. На памяти моего поколения много чего было:дефолты, кризисы, нотакого обвала по всем направлениям не было.Амы в «Закрытом сезоне»заранееугадали, что будет происходить с людьми, как из них полезет все, что было скрыто. И чего они сами от себя не ожидали. На это стоит посмотреть со стороны –и, может быть, узнать себя. У нас очень узнаваемые персонажи! Неоднозначные, как в жизни».
Премьера! «Закрытый сезон», с 21 сентября в 21:20 на телеканале «Россия».
Производство: «Марс Медиа Энтертейнмент» по заказу ВГТРК
Автор сценария: Алёна Званцова
Режиссер-постановщик: Дарья Полторацкая
Оператор-постановщик: Андрей Которженко
Композитор: Илья Духовный
Художник-постановщик: Леонид Кипнис
Художник по костюмам: Валентин Гнездилов
Художник по гриму: Светлана Благодарнова
Генеральный продюсер: Рубен Дишдишян
В ролях: Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Нелли Уварова, Марина Доможирова, Юлия Яблонская, Артем Осипов, Зураб Миминошвили, Тимур Базинский, Сергей Козик, Елена Оболенская-Белевич, Дарья Шевчук, Артем Мельничук, Дмитрий Янышевский, Олег Руденко-Травин, Михаил Липкин.

Метки: Кино, Анонс, Культура

Опубликовано: 21.09.2020 в 18:09 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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