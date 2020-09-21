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← В Перми состоялся автопробег ретроавтомобилей

«Закрытый сезон»: Самая актуальная премьера осени на телеканале «Россия» →

СЕРИАЛЫ НОВОГО СЕЗОНА ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ»


В уникальной коллекции телеканала «Россия» пополнение – грандиозный многосерийный фильм .
Каждый лот в этом собрании кинокартин непременно становится событием телевизионного эфира. Эпическая драма о самой неоднозначной и противоречивой фигуре в российской истории не станет исключением. Личность Ивана Грозного до сих пор вызывает непримиримые споры. В ее оценке не сходятся историки и политики, художники и кинематографисты. В новом фильме телеканала «Россия» Иван Васильевич не меняет профессию, но меняет исполнителей – в разные периоды жизни Грозного сыграют сразу два актера – Сергей Маковецкий и Александр Яценко.

Телеканал «Россия» продолжает традицию по созданию экранизаций знаковых произведений русской классики и современной литературы. На этот раз зрители увидят многосерийный фильм по одноименному роману-бестселлеру Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. В картине режиссера Александра Велединского страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключенного Артема Горяинова (Евгений Ткачук) и чекистки Галины (Александра Ребенок). Это любовь на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины – всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис (Сергей Безруков).

В сериале зрителей ждет встреча с новой телевизионной героиней российского детектива. Знакомьтесь: Анна Спасская (Карина Андоленко), следователь уголовного розыска Сочи, блондинка с острым умом и сильным характером. Принципиальна, не боится показаться занудой, не робеет перед начальством, умеет расколоть преступника и приструнить подчиненных. Главное – в любом запутанном деле находит неочевидные версии и замечает скрытые детали. Как профессионалу ей цены нет. Проницательность Спасская унаследовала от бабушки Инессы Аркадьевны (Лариса Удовиченко). И в личной жизни у Анны, на первый взгляд, все прекрасно: состоятельный супруг носит кофе в постель и умоляет уйти с опасной работы. Но не тут-то было… В главных ролях: Карина Андоленко, Илья Носков, Роман Маякин, Лариса Удовиченко.
Авантюрный остросюжетный сериал режиссера Юрия Мороза увлечет зрителя в мир ярких страстей. Бывший аспирант Никита Пирогов привык обдумывать каждый шаг. Гениальный расчет позволяет ему выстроить игорный бизнес, завоевать любовь и отомстить врагу. Никита не знает промахов, но однажды промахивается его старый друг Акела – и по законам игры простить друга нельзя. В ролях: Максим Матвеев, Артем Ткаченко, Николай Козак, Игорь Миркурбанов, Роман Мадянов, Александра Ребенок.
Сюжет пронзительной саги о любви и верности основан на реальных событиях. Спасаясь от раскулачивания и ссылки, дочь деревенского мельника Таня убегает в Москву. Ей приходится в одиночку выживать в трудное время, прятаться от врагов и плакать по ночам из-за предательства мужа. Когда у нее на руках оказываются двое чужих мальчишек, девушка заменяет им погибшую мать. Но с детьми Тане все труднее скрываться от преследования. В ролях: Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина, Владимир Капустин, Дмитрий Муляр.
Быт семейной пары Сергея и Ирины из сериала выстроен годами, выверен по линейке и расписан по минутам. Но когда в эту привычную жизнь врывается провинциальная Алена, устоявшиеся правила вмиг рушатся. Героям предстоит научиться жить по новым законам, которые не так однозначны. И уже непросто понять, где черное, а где белое и кто в этой истории хороший, а кто – бесспорно плохой. В ролях: Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова, Александр Ратников.
Легкая комедийная мелодрама с Анной Ардовой, Марусей Климовой, Анной Хилькевич и Ниной Усатовой расскажет о трех женщинах, которые стали жертвами брачных аферистов.
Можно ли обмануть судьбу? На этот вопрос зрители найдут ответ в многосерийном фильме с Александрой Урсуляк, Александром Робаком, Павлом Трубинером, Анатолием Котом и Вадимом Андреевым. Успешный бизнесмен Сергей и его жена Светлана ждут своего первенца и строят грандиозные планы. Но жизнь распорядилась иначе: партнер и друг детства Юрий Мазуров жестоко убивает Сергея. Так, парой выстрелов, счастье разбивается на тысячи осколков. В жизни Светланы появляется новый человек. Но кто он и почему ведет себя так же, как и ее любимый муж Сергей?
– не лучшая перспектива для курортного городка, в котором здоровые люди умирают за несколько часов. Именно туда и направляется эпидемиолог из Москвы Евгений Левин, которого пытается перехватить и подкупить Глеб Валентинович – полулегальный бизнесмен, владелец кафе и табачных киосков. Жизнь целого города в опасности, а главным героям нужно во что бы то ни стало найти нулевого пациента. В ролях: Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Нелли Уварова, Андрей Мартынов.

Восьмой сезон культовой медицинской драмы будет переполнен эмоциями. Сотрудников главного института скорой помощи ждет проверка на прочность. Но главное испытание уготовано доктору Брагину (Максим Аверин). Сможет ли строптивый хирург сам стать пациентом, доверившись жене и коллеге Марине Нарочинской (Мария Куликова), чтобы справиться с тяжелой болезнью сообща? В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Анна Якунина, Евгения Дмитриева, Константин Юшкевич, Мария Рыщенкова, Андрей Ильин, Эммануил Виторган и другие.
Легендарный сериал порадует поклонников юбилейным, 20-м сезоном. Самый любимый следователь страны Мария Швецова (Анна Ковальчук) и ее профессиональная команда продолжат раскрывать запутанные преступления.
Зрители увидят и новые серии режиссера Алексея Попогребского. События сериала разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Молодым дипломатам в исполнении Егора Корешкова, Риналя Мухаметова, Северии Янушаускайте и Артема Быстрова придется балансировать на грани. В центре событий окажутся новые герои – Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков) и Алекс Брэдли (Елизавета Боярская), от отношений которых будет зависеть судьба всего мира.
В остросюжетном детективе героям Дарьи Мороз и Павла Прилучного придется вновь оставить личные разногласия, чтобы сообща вести расследование изощренного преступления, держащего в страхе весь город.
Любовь, которая преодолеет все, и тайны, которые будут раскрыты, подлинная история, оживающая на наших глазах, и продолжения любимых сериалов. Новый сезон на телеканале «Россия» ни с чем не сравнится!

Метки: Кино, СМИ, В России

Опубликовано: 21.09.2020 в 17:00 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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«Закрытый сезон»: Самая актуальная премьера осени на телеканале «Россия» →

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