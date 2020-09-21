В Перми состоялся автопробег ретроавтомобилей
В выходные в честь 75-летия Победы в Перми состоялся автопробег ретроавтомобилей. Он был организован автомобильным музеем "Ретро-Гараж" совместно с музеем истории пермского моторостроения в рамках проекта «Цифровая молодость моя» для сохранения исторической памяти об индустриальных Юнгородках.В связи с массовым уходом моторостроителей на фронт и увеличением объёмов производства, рабочих на моторостроительном заводе №19 не хватало, поэтому принимали совсем юных работников – выпускников школ фабрично-заводского ученичества и ремесленных училищ. Автопробег прошел по местам расположения Юнгородков в Сталинском (ныне – Свердловском) районе Перми, где проживали молодые рабочие завода №19 (ныне – АО «ОДК-Пермские моторы») в годы Великой Отечественной войны.
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