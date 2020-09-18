Советник ВГТРК Валерий Сергеев награжден за значительный вклад в развитие связи

Советник ВГТРК Валерий Сергеев отметил свой 71 день рождения. В честь торжественного события и за большой вклад в развитие связи руководитель регионального Роскомнадзора Юрий Щебетков вручил медиа-менеджеру «Медаль в честь 125-летия со дня изобретения радио». На лицевой стороне награды изображен изобретатель радио Попов и пермская телебашня. Юрий Щебетков, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю: "В первую очередь отмечался выдающийся вклад Валерия Георгиевича по преобразованию компании в филиал ВГТРК, отмечалось создание различных технологий на территории края. Одно из наиболее значимых дел Валерия Георгиевича - "Щит России".Валерий Сергеев возглавлял телерадиокомпанию "Т7" с 1999 года. В 2006 году она была преобразована в филиал ВГТРК- ГТРК «Пермь». Сегодня Валерий Георгиевич занимает пост советника Всероссийской государственной телекомпании и курирует значимые проекты - такие как, например, фестиваль «Щит России». Коллектив "Вести Пермь" присоединяется к поздравлениям с днем рождения и заслуженной наградой.

Валерий Сергеев, советник ВГТРК: "Представьте когда-то "Россия-24" работала только в Перми. Сейчас принимается всем Пермским краем. Три радиостанции - "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" - теперь стали достоянием всех радиослушателей Пермского края. Думаю, впереди для нашего задорного боевого коллектива - новые задачи, связанные с цифровыми технологиями".