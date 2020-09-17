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Пермь, встречай Ирландию!

В Перми пройдет IV Международный фестиваль Мартина МакДонаха. С 1 по 7 октября 2020 года в рамках фестиваля будут представлены 24 спектакля по пьесам ирландского драматурга, которые представят 12 российских театров и 8 театров из зарубежных стран. Идея проведения фестиваля Мартина МакДонаха принадлежит художественному руководителю Пермского театра «У Моста» Сергею Федотову. Именно пермский театр является первооткрывателем творчества ирландского драматурга в России и единственным в мире театром, на сцене которого поставлены восемь его пьес.
С 2014 года в Международных фестивалях Мартина МакДонаха приняли участие театральные коллективы из 19 стран, было показано 57 спектаклей.
IV фестиваль Мартина МакДонаха проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми. Организаторами мероприятия являются ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» и Пермский театр «У Моста». В 2020 году в Перми свои спектакли представят: театр под руководством Армена Джигарханяна (Москва), Ночной театр (Санкт-Петербург), Государственный русский театр Удмуртии (Ижевск), театр «Станиславский.com» (Чебоксары), Хакасский национальный драматический театра им. А.М. Топанова (Абакан), «Один театр» (Краснодар), Театр «Кот» (Воронеж), Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского (Ирбит), Лаборатория современной драматургии (Ялта), Воркутинский драматический театр им. Б.А. Мордвинова (Воркута), театр «The Театр» (Уфа).
В онлайн-формате свои спектакли по пьесам МакДонаха представят театры из других стран: ирландский театр «St. Patrick's drama group» (Уэстпорт), испанский театр «T.A.P.A.S teatro» (Севилья), голландский театр «Orange Theatre» (Амстердам), испанский театр «Teatro PezKao» (Сарагоса), эстонский театр «Tammsaare Teater» (Таллин), итальянский театр «ariaTeatro» (Тренто), Минский областной драматический театр (Беларусь, Молодечно), украинский театр-студия «Серебряный остров» (Киев).

Метки: Культура, в Пермском крае, В мире

Опубликовано: 17.09.2020 в 12:43 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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