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«Лицей» - образовательный сервис в помощь детям и взрослым
В Перми презентовали обновленную версию образовательного онлайн-сервиса "Лицей". Программа позволяет учиться дома. Причем, не только детям, но и родителям. Аня занимается танцами и вообще любит активно проводить время. Тренировки и видеоуроки родители подбирают ей с помощью приложения «Wink». А в новом учебном году семья с двумя школьницами открыла для себя онлайн-сервис «Лицей». Младшая теперь смотрит красочные видеолекции, старшая самостоятельно разбирается с алгеброй.Анастасия Решетникова: "В школе мы проходили тему «Система уравнений». И я не разобралась с этой темой. Придя домой, решила посмотреть видеоурок, и мне стало намного всё понятней".
Приложение «Wink» компании «Ростелеком» можно установить на смартфон, ноутбук или планшет. Чтобы зарегистрироваться, потребуется номер телефона или адрес электронной почты. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств одновременно.
Наталия Решетникова: "Большая экономия моего личного времени. То, что мне приходилось объяснять ребёнку своими силами, сейчас есть программа Wink – круто!"
На обновлённой платформе «Wink. Лицей» школьники могут повторить пропущенную тему, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажёров и тестов, готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Видеоуроки разработали более 60 преподавателей ведущих вузов и школ страны. С началом учебного года и со всеми обновлениями в «Лицее» теперь ведётся статистика: можно узнать свой прогресс и сколько уроков и тем ты изучил.
Здесь же есть полезные развивающие курсы. По словам специалистов, используется особая методика - нет лишней теории и сложных домашних заданий. В сервисе представлены уроки по всем основным предметам. Популярность этой услуги с начала года выросла на 50% среди жителей Пермского края.
Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Школьники с помощью видеороликов смогут посмотреть, как безопасно дома проводить химические опыты или пройти курсы по финансовой или цифровой грамотности и многое другое. С помощью сервиса можно изучать английский язык с самого начального уровня".
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