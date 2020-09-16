«Спасибо, Пермь!»: в галерее покажут спасенные в годы войны шедевры столичных музеев

В художественную галерею привезли полотна и иконы из музея изобразительного искусства имени Пушкина и Третьяковки. Те самые, которые 79 лет назад уже были здесь в эвакуации во время войны. Тогда бесценные экспонаты хранились в ящиках. Теперь их представят на выставке под названием «Спасибо, Пермь!». «Спасибо, Пермь!» - название выставки, но в первую очередь – знак благодарности музеев за совместно прожитые годы тяжелых испытаний и сохранение культурного наследия.Надежда Беляева, директор Пермской государственной художественной галереи: "Это именно те работы, которые были здесь в эвакуации. Москву стали бомбить. Стало понятно, музеи стали быстро собираться. Их путь лежал на Урал. Отопление тогда было в галерее печное. Сотрудникам приходилось заготавливать дрова".

14 сентября 1941 года в Молотов пришла баржа с эвакуированными из столицы художественными ценностями. Всего больше двух тысяч экспонатов. А уже 17 октября Пермскую картинную галерею закрыли, в музейных залах расположились ящики с экспонатами.Светлана Соловьева, хранитель музейных предметов Государственной Третьяковской галереи: "Была вынужденная эвакуация этих произведений по реке, что очень тяжело и страшно для произведений, поскольку если перевернется эта баржа, то произведения бы пострадали. Это счастье для нас, что работы сохранились, что они пережили транспортировку, пережили эвакуацию".

Спустя 79 лет такой же дождливой осенью - и вновь одним эшелоном. Картины, спасенные в эвакуации, вернулись в Пермь. Правда, теперь шедевры Третьяковки, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Музея театрального искусства имени Бахрушина не будут скрыты в ящиках.Русская живопись 19 века - пейзаж Павла Брюллова «Дорога к морю». На полотне изображен арабский мужчина, неспешно шагающий со своим нагруженным ослом.Самый старинный экспонат – икона новгородского письма «Рождество Богоматери» датируется рубежом 14-15 веков.

Дизайн выставки придумал Александр Ходот. Это он выкрасил стены зала, где пока хранятся ящики, черной краской, как символ опустевших стен Третьяковки в годы войны. Впрочем, посетители найдут здесь и другие символы. Выставка «Спасибо, Пермь!» откроется 25 сентября.