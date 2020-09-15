Фестиваль активных видов спорта на воде завершился огненным шоу
Поздним вечером в воскресенье невиданное водно-огненное шоу могли наблюдать гости пермской набережной. Это был финальный аккорд фестиваля активных видов спорта на воде. Сборная России по флайбордингу привезла уникальную программу. Экстремалы, поднимаясь ввысь благодаря специальным гидрореактивным ранцам, в ореоле света от мощных фонарей еще и успевали выстреливать в ночное небо из огнеметов. При этом спортсмены совершали сложные акробатические фигуры.
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