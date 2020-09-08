«Золотая шайба»: в Перми состоится гала-матч с участием легенд отечественного хоккея
В спортивном комплексе имени Сухарева прошла предматчевая тренировка сборной ветеранов Пермского хоккея. Уже 10 сентября в рамках церемонии открытия Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» состоится гала-матч с участием легенд отечественного хоккея. В Перми на одном льду зрители увидят 13 олимпийских чемпионов, 20 чемпионов мира, обладателей кубка Канады. Противостоять легендам хоккея будет пермская дружина «Губерния». За неё сыграет знаменитая молотовская связка Александр Гулявцев, Николай Бардин, чемпион мира Виталий Атюшев. Тренирует хозяев Сергей Сюрдяев. Вход на звёздный матч бесплатный.Всероссийские соревнования «Золотая шайба» среди юношей 10-11 лет состоятся в краевой столице с 10 по 17 сентября. Впервые состязание пройдет по олимпийской системе, при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша. Определить победителей должны были ещё в апреле в Сочи. Но из-за пандемии коронавирус команды из 8 регионов отказались от поездки на финал, в том числе и пермская команда «Легенда».
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