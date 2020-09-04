Народный хит: пермяк исполнил песню «3 сентября» на балалайке
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков, который играет мировые хиты и даже как-то привлек внимание и похвалу британской группы Queen, исполнил поистине народную песню «3-е сентября». Правда, на этот раз он переделала слова и включил в них самую популярную в этом году тему - про коронавирус.
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