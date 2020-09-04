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В Прикамье открыли 5 новых виртуальных концертных залов
В Пермской краевой филармонии накануне вечером в режиме видеосвязи открыли 5 новых виртуальных концертных залов: в Чайковском, Соликамске, Елово, Новых Лядах и Голованово. Во время торжества прозвучали известные военные песни.
Новые залы созданы благодаря национальному проекту «Культура».
Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Во-первых, надо сказать, что виртуальные концертные залы - это часть большого национального проекта «Культура». Из всего большого проекта, там много замечательных вещей, но наверное это один из самых успешных проектов на сегодняшний день из всего национального проекта, который достаточно демократичен, доступен многим территориям и дает очень большой результат".
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