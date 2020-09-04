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Светомузыкальный фонтан в Перми исполнил военные песни
В честь Дня воинской славы России, приуроченного к 75-летию окончания Второй мировой войны, новую праздничную программу представил светомузыкальный фонтан. Шоу повторялось каждый час, с 6 вечера. В репертуаре - любимые советские песни в современной аранжировке пермских композиторов.
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