В честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Перми запоёт фонтан на эспланаде
В честь 75-летия со дня окончания Второй мировой войны новую праздничную программу сегодня представит фонтан на эспланаде. Представления будут идти каждый час, в 18, 19, 20 и 21.00. В репертуаре - любимые советские песни. Начнется программа с минуты молчания.
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