В честь историка Георгия Чагина назовут одну из улиц Перми

В отдел полиции Дзержинского района г. Перми обратилась 75-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что неизвестный похитил у нее золотые серьги. Преступление произошло в доме на улице Грузинская. Бабушка приняла незнакомца за жильца пятиэтажки и впустила его в подъезд, а спустя несколько секунд он напал на нее. Грабитель повалил потерпевшую на лестницу и сорвал золотые серьги. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся. Сотрудники уголовного розыска из краевого МВД установили личность грабителя и задержали его. Подозреваемым оказался 41-летний ранее судимый пермяк. В ходе работы с задержанным полицейские выяснили, что он причастен еще к двум аналогичным преступлениям на территории Дзержинского района. По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Сам задержанный арестован и находится в следственном изоляторе. Оперативники не исключают, что от рук этого человека могли пострадать и другие пермские пенсионеры. Всех потерпевших просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону: 246-83-77.