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В честь историка Георгия Чагина назовут одну из улиц Перми
В честь известного пермского историка и этнолога Георгия Чагина назовут одну из улиц Перми, сообщает классический университет.
Георгий Чагин - советский историк, этнолог и краевед, он автор более 500 научных публикаций, в том числе около 40 монографий. С 1995 по 2018 годы был заведующим кафедрой древней и новой истории России Пермского университета. Всю свою жизнь он посвятил истории Пермского края и изучению самобытных пермских народов.
Георгий Николаевич умер в 2018 году в возрасте 74 лет.
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