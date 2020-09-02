Новый театральный сезон - новые правила

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← В Перми участникам пилотного проекта снизят плату за вывоз мусора

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Согласно требованиям Роспотребнадзора, зал был заполнен на 50%, зрители рассаживались в шахматном порядке, за исключением тех, кто пришёл семьёй. На входе у всех измеряли температуру и проверяли наличие масок.

Метки: Культура, в Пермском крае

Опубликовано: 02.09.2020 в 10:50 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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В Перми участникам пилотного проекта снизят плату за вывоз мусора

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← В Перми участникам пилотного проекта снизят плату за вывоз мусора

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В Перми участникам пилотного проекта снизят плату за вывоз мусора
В пилотные проект по раздельному сбору мусора вошли 124 многоквартирных дома Дзержинского района Перми. По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина, они будут платить за вывоз ТКО на 5% меньше​ в период​ реализации проекта. С учетом введенной региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго» скидки, жители будут платить 76,09 руб. за одного проживающего (вместо 80,09 руб.). Для жителей этих домов установлен дополнительный специализированный контейнер для сбора сортированных отходов. В контейнер, предназначенный для вторсырья, жители складируют стекло, металл, бумагу, некоторые виды пластика. Затем вторсырье отправляется на сортировочную линию в поселке Лобаново Пермского района. Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году 68,4% жителей Пермского края должны собирать мусор раздельно, а к 2028-ому необходимо выйти на показатель в 100% населения.
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