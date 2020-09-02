Новый театральный сезон - новые правила
В Прикамье возобновляют свою работу кинотеатры и театры. Первым новый, 96-й, сезон открыл пермский академический «Театр-Театр». Здесь состоялась премьера оперы для драматических артистов «Антигона». Подобный жанр появился в репертуаре впервые.
Согласно требованиям Роспотребнадзора, зал был заполнен на 50%, зрители рассаживались в шахматном порядке, за исключением тех, кто пришёл семьёй. На входе у всех измеряли температуру и проверяли наличие масок.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Перми участникам пилотного проекта снизят плату за вывоз мусора
«Одна»: на севере Прикамья снимают фильм о засекреченной авиакатастрофе
Пермские геймеры могут забыть о проблемах с медленным «железом»
По Пермскому краю колесит «Мобильный Кванториум»
Фестиваль электронной музыки и визуального искусства «Efest-2020» состоится 12 сентября
Представлен эскиз нового музейно-культурного комплекса на заводе Шпагина
Спас пятерых человек и щенка: жителя Прикамья наградили медалью
В музее «Хохловка» появятся традиционные дома народов Прикамья
В Прикамье снимают фильм о легендарном основателе Кудымкара
В Соликамске ко Дню города открыли кинотеатр под открытом небом
Добавить комментарий: