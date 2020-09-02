В Перми участникам пилотного проекта снизят плату за вывоз мусора

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина, участники «пилотного» проекта раздельного сбора отходов будут платить за вывоз ТКО на 5% меньше​ в период​ реализации проекта.

«Мы должны развивать раздельный сбор. Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году 68,4% жителей Пермского края должны собирать мусор раздельно, а к 2028-ому необходимо выйти на показатель в 100% населения. Для того чтобы достичь этих показателей и увеличить долю перерабатываемого мусора, нужно​ заинтересовать пермяков. Необходимо проработать вопрос дальнейшего расширения раздельного сбора и последующего увеличения скидки для жителей»,​ – отметил глава региона.

С учетом введенной региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго» скидки жители будут платить 76,09 руб. за одного проживающего (вместо 80,09 руб.). В настоящее время регоператор​ подписал соглашение о раздельном сборе с 64 управляющими компаниями и ТСЖ. Участниками пилотного проекта стали 124 многоквартирных дома Дзержинского района Перми. Скидку на вывоз мусора получат около 17 тыс. жителей. ПКГУП «Теплоэнерго» установил для жителей этих домов дополнительный специализированный контейнер для сбора сортированных отходов. В контейнер, предназначенный для вторсырья, жители складируют стекло, металл, бумагу, некоторые виды пластика. Затем вторсырье отправляется на сортировочную линию в поселке Лобаново Пермского района.По словам Тимура Филимонова, и.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго», для охвата раздельным сбором большего количества жителей необходимо развивать мусоросортировочные мощности. Напомним, на сегодня в Пермском крае действуют три мусоросортировочные линии: в поселке Лобаново Пермского района, в Березниках и Краснокамске. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по строительству такого комплекса на полигоне Софроны в Перми.