«Одна»: на севере Прикамья снимают фильм о засекреченной авиакатастрофе

На севере Прикамья начались съемки нового художественного фильма "Одна". Картина основана на реальных событиях и рассказывает о засекреченной в свое время авиакатастрофе, которая случилась в 1981 году в Амурской тайге. Тогда при крушении самолета выжил один человек. Сейчас эта женщина консультирует режиссера и актеров.Ирина Савицкая - единственная выжившая в авиакатастрофе 1981 года. Женщина упала с высоты более 5000 метров, получила многочисленные травмы и три дня продержалась в дикой амурской тайге. Сейчас она - консультант фильма.

Первозданная природа Пермского края лучше всего подошла для воссоздания событий почти 40-летней давности.

Со слов актрисы, исполняющей главную роль, труднее всего входить в состояние героини физически. Но экстремальные условия съемок - в частности, в болоте - ей в этом помогают.

Надежда Колеганова, актриса: "Куча красных муравьев, веток. Я была вся исцарапана, покусана муравьями. Не была готова к этому, всё чесалось и болело".

Для большей остроты к реальным трудностям добавили еще и вымышленные: встречу героини с амурским тигром.

Кроме профессиональных актеров, в съемках задействованы и жители нашего региона. В некоторых массовых сценах - полторы сотни человек. Художникам по костюмам пришлось потрудиться, чтобы всё выглядело достоверно.

Специально для съемок подготовили около 800 костюмов эпохи 80-х годов. Все - подлинники, искали где только можно.

Специально платье шили только для главной героини. Для разных сцен понадобилось 5 одинаковых.

По планам, на специальной платформе воссоздадут самолёт АН-24 и реально снимут разрывы корпуса лайнера во время катастрофы.

По словам режиссера, так в России кино еще не снимали.

По планам в широком прокате фильм "Одна" кинокомпании «ССБ КИНО» зрители увидят в конце 2021 года.