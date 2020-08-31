Пермские геймеры могут забыть о проблемах с медленным «железом»

Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Перми в отношении бывшей сотрудницы Министерства образования и науки Пермского края, признанной виновной в мошенничестве. Следствием установлено, что у 47-летней осужденной, являющейся секретарем комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидий из бюджета Пермского края на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования, возник умысел на хищение денежных средств. Для реализации своей противоправной деятельности она уговорила дочь зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чья деятельность заключалась в оказании дошкольного образования детям. Не поставив родственницу в свои истинные планы, с середины 2015 по 2017 годы включительно, чиновница предоставляла в комиссию заведомо ложные сведения о понесенных ИП дочери затратах в связи с предоставлением дошкольного образования. В дальнейшем на счет ИП из бюджета поступали денежные средства в виде субсидий, которые осужденная присваивала себе. В общей сложности ею похищено более 8 млн рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину свою признала. Уголовное дело в суде было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил 47-летней пермячке наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Также она обязана возместить причиненный ущерб.