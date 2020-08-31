Пермские геймеры могут забыть о проблемах с медленным «железом»
Геймеры Пермского края с сегодняшнего могут забыть о проблемах с медленным "железом", когда компьютер "не тянет". Можно больше не тратить деньги на апгрейд техники, чтобы проходить самые сложные уровни современных игр.
"Ростелеком" запустил облачную технологию, которая позволяет превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер. Все благодаря тому, что игра идет на удаленных серверах в дата-центре Екатеринбурга, а игроку передается только видеопоток – максимально реалистичная онлайн-картинка. Раньше такое было доступно только в Москве. Подробнее>>
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
По Пермскому краю колесит «Мобильный Кванториум»
Фестиваль электронной музыки и визуального искусства «Efest-2020» состоится 12 сентября
Представлен эскиз нового музейно-культурного комплекса на заводе Шпагина
Спас пятерых человек и щенка: жителя Прикамья наградили медалью
В музее «Хохловка» появятся традиционные дома народов Прикамья
В Прикамье снимают фильм о легендарном основателе Кудымкара
В Соликамске ко Дню города открыли кинотеатр под открытом небом
В Перми стартовали «Романовские дни»
«Лицей» в смартфоне
«Музы народов мира»: музыкальные эксперименты с национальным акцентом
Добавить комментарий: