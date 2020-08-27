По Пермскому краю колесит «Мобильный Кванториум»
В первое воскресенье сентября мобильный технопарк «Кванториум» начнет свою работу в Осинском городском округе. Здесь он проведет 2 недели. Всего до конца года благодаря курсированию двух технопарков 2400 детей из 12 отдаленных территорий Прикамья «прокачают» свои навыки. Мобильные кванториумы были закуплены Пермским краем по нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
Педагоги пермского стационарного детского технопарка проведут занятия по направлениям: промышленный дизайн, ИТ-технологии, виртуальная и дополненная реальность, аэротехнологии, робототехника.
Глава региона Дмитрий Махонин отмечает, что в сфере образования, в том числе и дополнительного, не должно быть территориального неравенства: «Все дети должны получать качественное образование. Это позволит ребятам «прокачать» свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда».
«Кванториум» будет работать на базе одной из школ в центре каждого района, куда на занятия смогут приезжать ребята и из соседних населенных пунктов.
Планируется, что мобильные кванториумы посетят Бардинский, Куединский, Еловский, Березовский муниципальные районы, Чернушинский, Чайковский, Суксунский, Лысьвенский, Чусовской, Горнозаводской и Гремячинский городские округа.
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