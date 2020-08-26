Фестиваль электронной музыки и визуального искусства «Efest-2020» состоится 12 сентября
В Прикамье второй фестиваль электронной музыки и визуального искусства "Efest-2020" состоится 12 сентября. Мероприятие пройдет на открытой площадке завода Шпагина с 20:00 до 01:00.На фестивале Efest-2020, гостей ждет несколько часов качественной электронной музыки, а также программа visual art от Тургая Кылыча и VJ nerpa. В этом году команда Efest сосредоточилась на отечественной электронной сцене: лайнап фестиваля представит качественную российскую музыку, а сам фестиваль примет формат open air - пройдет на открытом воздухе. Пермскую программу представят Ритмика (Пермь-Москва) и Starcomus (Пермь). Гостями вечера станут DJ Alexander Nuzhdin (Москва), DJ Samir Kuliev (Москва), DJ POLA (Москва), Fonarev и Alexey Sonar (Москва). Танцевальную поддержку фестивалю обеспечат - «Русский Hollywood» (Москва) и «Те самые» (Ярославль).
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