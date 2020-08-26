Представлен эскиз нового музейно-культурного комплекса на заводе Шпагина

В Перми презентован разработанный по инициативе краевого минкульта эскизный проект нового музейно-культурного комплекса на заводе Шпагина. Предполагается, что он развернется в пространстве цеха номер 5. Автор проекта, компания из Санкт-Петербурга, предлагает сделать комплекс многоуровневым.

Львиную долю займет новая экспозиция краеведческого музея «Пермский период», центром которой станет скелет трогонтериевого слона, раскопки которого продолжаются под Оханском. «Открывать» мир Пермского периода гости будут через взгляд ученого-геолога Мурчисона, прославившего имя Перми на весь мир еще в 19 веке.

Здесь же будут располагаться креативное пространство, мультижанровое пространство вместимостью до 900 человек, а также расположится театр "У Моста".На территории завода разместятся фестивальная и музейная площадь, дворик уличных театров, пешеходная улица, детская палеонтологическая площадка, открытый амфитеатр, центральная поляна, где летом будут проходить концерты, а зимой появится каток. Сейчас эскиз проекта находится в стадии согласования, проектирование запланировано на следующий год.

Вячеслав Торчинский министр культуры Пермского края: "Процесс идет, очень важно, что мы не стоим на месте, и постепенно задумки и идеи сейчас реализуются в конкретной проектной документации. С одной стороны, мы сохраняем ту территорию, которую мы сегодня называем Шпагина, а с другой стороны, она преобразовывается с точки зрения функциональности и внешнего вида".