Спас пятерых человек и щенка: жителя Прикамья наградили медалью
Жителя Прикамья Дениса Елькина указом президента наградили медалью «За спасение погибавших».
Героический поступок произошел в июле прошлого года. Денис спас из огня пятерых человек и щенка в деревне Ярино Добрянского района. Молодой человек не растерялся, когда увидел полыхающую крышу и, не дожидаясь пожарных, бросился в дом на помощь людям, которые в этот момент спали. Денис разбудил их и вывел на улицу.
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