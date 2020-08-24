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В музее «Хохловка» появятся традиционные дома народов Прикамья
В Перми прошло заседание Координационного совета по национальным вопросам. Глава региона Дмитрий Махонин предложил включить в планы по развитию туристической отрасли национальные фестивали и традиционные праздники народов Прикамья, а в этнографическом музее «Хохловка» разместить исторические здания представителей разных национальностей.
«Мы готовы разместить в Хохловке максимальное количество исторических зданий, в которых ранее проживали представители разных национальностей. Это планировалось сделать еще при открытии музея, но до сих пор не реализовано. Соответствующие средства в бюджете края на эти цели сейчас заложены. Думаю, это будет очень востребовано и значимо, потому что у посетителей экспозиции будет возможность наглядно увидеть исторический быт народов, населяющих Пермский край», – уточнил глава Прикамья. Кроме того Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос включения мероприятий по национальной тематике в события проекта «59 фестивалей 59 региона». По словам главы региона, у краевых властей серьезные планы по развитию туризма и национальные праздники и фестивали должны стать точкой притяжения для жителей и гостей Пермского края.
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