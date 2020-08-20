В Перми стартовали «Романовские дни»
В Перми при участии Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» проходят «Романовские дни» - серия научно-общественных и благотворительных мероприятий памяти Великого Князя Михаила Александровича и представителей Российского Императорского Дома.
В Крестовом храме состоялся молебен во имя святителя Митрофана Воронежского. Затем начала работу международная конференция "Ратный подвиг и подвиг милосердия представителей Императорского Дома Романовых".
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