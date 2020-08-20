«Лицей» в смартфоне

С 1 сентября школьники и студенты вновь вернутся в школы и университеты. Обучение с начала сентября стартует в обычном очном режиме. Однако технологии дистанционного обучения, наработанные за время самоизоляции, обещают не забывать, тем более что они получили серьезное развитие.В наушниках - не рэп и не электронная музыка, а «Капитанская дочка» Александра Пушкина. Родителям Максим честно признался - прочёл не всю литературу на лето. Наказывать его не стали, а помогли скачать приложение «Wink» - в разделе «Лицей» школьник может изучать нужные произведения во время домашних тренировок, а в перерыве - вспоминать историю.

Но самое любимое - футбольные каналы, они также есть в приложении. В отличие от телепрограмм, здесь нет рекламы, а управлять просмотром может даже ребёнок.

Приложение Wink компании «Ростелеком» можно скачать на смартфон, ноутбук или планшет. Чтобы зарегистрироваться, потребуется номер телефона или адрес электронной почты. К одному аккаунту можно подключить до 7 устройств одновременно.

Пока Максим вспоминает школьную программу, младшая сестра Саша готовится пойти в первый класс.

Онлайн-уроки здесь похожи на реальные - ребёнок делает упражнения и отвечает на вопросы. Впрочем, интересно будет и родителям. Особенно, если в наступающем году вы решили освоить новую профессию - здесь же лекции преподавателей лучших вузов страны.

В преддверии первого сентября по сравнению с началом года подписываться на раздел «Лицей» стали в 10 раз чаще.

Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Все учебные материалы в «Лицее» разделены на две категории по возрасту - это «Школа» и «Развитие». Но помимо школьной программы, онлайн-сервис знакомит ребят с современными цифровыми технологиями, а также поможет развить логику, память и креативность". Также компания «Ростелеком» запустила процесс по автоматическому переходу программного обеспечения приставок интерактивного телевидения на платформу видеосервиса «Wink». Как обещают специалисты, управление станет ещё удобнее, позволит быстрее загружать видео, а также скачивать фильмы и передачи, чтобы затем посмотреть их, даже не имея доступа к сети интернет.